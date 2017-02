Oude tijden herleven met Puma op shirt FC Groningen

FC Groningen heeft de komende vier seizoenen Puma als nieuwe kledingsponsor. Het Duitse kledingmerk en de club zijn dat woensdag overeengekomen.

Vorige maand berichtte RTV Noord dat de samenwerking tussen Robey en FC Groningen komende zomer zal stoppen.De club liet weten dat het Rotterdamse merk zich op een kleiner aantal clubs wil gaan richten en Groningen daarom de kans bood om zich te oriënteren op een nieuwe kledingsponsor.Bronnen melden RTV Noord dat de club ook niet tevreden was over de samenwerking. Zo zouden er in het verleden leveringsverplichtingen niet zijn nagekomen.Puma laat FC Groningen vrij in de ontwerpen van de nieuwe shirts.Puma is voor de wat oudere FC-supporter geen onbekende. Tussen 1985 en 1999 had de FC ook al het logo op de borst.Een van de wedstrijden met Puma op de borst was de oefenwedstrijd FC Groningen-FC Barcelona: