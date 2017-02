UMCG: Uitbraak besmettelijke darmbacterie is voorbij

In het UMCG is niet langer sprake van een uitbraak van VRE. De maatregelen tegen de besmettelijke darmbacterie hebben ervoor gezord dat het aantal besmettingen de afgelopen dagen niet is toegenomen.

Op dit moment zijn er nog negen patiënten met VRE opgenomen in het UMCG. Die worden in isolatie verpleegd. De andere patiënten waarbij de darmbacterie is geconstateerd zijn inmiddels weer thuis.Vier weken geleden werd de eerste besmetting met VRE geconstateerd. Sindsien is de darmbacterie bij ruim veertig patiënten vastgesteld. Geen van de patiënten met VRE is ziek geworden door de bacterie.Voor het UMCG gold een tijd een opnamebeperking, die wordt nu geleidelijk afgebouwd. Het ziekenhuis gaat langzaam weer over op de normale bedrijfsvoering. Op dit moment zijn nog niet alle bedden op de verpleegafdelingen in gebruik omdat de patiënten met VRE nog in isolatie moeten liggen op hun afdeling.Tot het moment dat de bedrijfsvoering weer volledig normaal is, blijven de eerder genomen maatregelen van kracht.? Patiënten die noodzakelijke, academische zorg nodig hebben kunnen uiteraard altijd terecht in het UMCG meldt het ziekenhuis.De Spoed Eisende Hulp werkt gewoon normaal benadrukt het UMCG.