Fietsers en voetgangers moeten Folkingestraat delen

Bij de beide ingangen van de Folkingestraat in de Groninger binnenstad verdwijnen de stoepen. Voetgangers en fietsers moeten daar voortaan in een 'shares space' hun weg zien te vinden.

De Folkingestraat zorgt al jaren voor hoofdbrekens bij de gemeente Groningen. Fietsers en voetgangers hebben regelmatig ruzie, omdat ze elkaar in de krappe ruimte in de weg zitten. Voetgangers zien vaak het verschil niet tussen stoep en straat en lopen daardoor overal. Fietsers ergeren zich daaraan en minderen hun snelheid niet.Straks moeten ze de ruimte aan de koppen van de straten (aan het Zuiderdiep en de Vismarkt) delen. De gemeente hoopt dat fietsers een andere route kiezen als ze merken dat het in de Folkingestraat niet opschiet. Nog meer hoop is gevestigd op gedragsverandering: voetgangers en fietsers zouden zich wat liever gedragen als ze de ruimte moeten delen.In de rest van de straat blijven de stoepen wel; ondernemers willen de stoep niet kwijt.De werkzaamheden moeten in het voorjaar beginnen. Daarna komt er een ludieke actie die gebruikers van de straat moet wijzen op de nieuwe situatie.In 2011 deed de gemeente ook al een experiment. Fietsers waren toen op zaterdag niet welkom in de straat. Dit experiment kreeg geen vervolg. Ondanks de problemen met fietsers en voetgangers door elkaar, werd de Folkingestraat in 2015 de leukste winkelstraat van Nederland