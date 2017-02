Gemeente Groningen wacht Zembla over kunstgras af

'We reageren alleen op afgeronde onderzoeken en dat is nu niet zo.' Dat is de ietwat geïrriteerde reactie van wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen op de nieuwe onrust rond de rubberkorrels in kunstgrasvelden.

Volgens nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de stoffen in de korrels mogelijk toch gezondheidseffecten op mensen. In een uitzending van het televisieprogramma Zembla woensdagavond komt dat onderzoek aan de orde.De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en zebravisembryo's, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Het gevolg: 'De embryo's gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering.'Wethouder De Rook zegt nog niet goed op de hoogte te zijn van de berichtgeving over het nieuwe onderzoek. 'Wij werken overdag gewoon. Het zal wel weer leiden tot ophef. Maar wij baseren ons op feiten en houden ons rustig.'Volgens De Rook volgt de gemeente de uitzending nauwgezet. 'Als er aanleiding is om het beleid aan te passen dan doet de gemeente dat, maar anders niet.'Over het gebruik van de rubberkorrels ontstond vorig jaar ophef na een uitzending van Zembla. Deskundigen legden daarin een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Het RIVM oordeelde later dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen.Verschillende voetbalclubs in Groningen namen maatregelen na de vorige uitzending van Zemba, toen het vermoeden bestond dat de rubberkorrels gevaarlijk zouden zijn. Toen bleek dat dat niet zo was, werden de kunstgrasvelden toch weer in gebruik genomen.SV Marum is één van die clubs, maar voorzitter Simon Neef laat RTV Noord weten nog geen maatregelen te nemen nu er een nieuw onderzoek is gepresenteerd. 'We houden vast aan het onderzoek van het RIVM.'