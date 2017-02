En ja hoor, een aardbeving!

Alsof de duvel ermee speelt. Op de dag dat 'Den Haag' vergadert over de gaswinning in Groningen, is het weer raak: een aardbeving.

Deze keer bij Startenhuizen, woensdagmiddag om 1 minuut over één. Sterkte: 1.6 op de schaal van Richter.Ook voor Groningse begrippen niet een hele zware, maar toch. Het doet denken aan het gasdebat in de Tweede kamer, op 12 februari 2015. Terwijl Kamp zijn beleid verdedigt, krijgt hij een briefje in handen gedrukt. Strekking van de boodschap: zojuist een aardbeving bij Kropswolde.De aardbeving toen had overigens een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. We volgen het gasdebat live in ons liveblog . Het lijkt erop dat er een Kamerbrede motie wordt ingediend in dat debat. De inhoud daarvan is nog onbekend.