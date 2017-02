Kindcentra krijgen geld voor extra activiteiten

(Foto: Flick/Walther Siksma (Creative Commons))

De twee kindcentra in Delfzijl krijgen geld voor het organiseren van naschoolse activiteiten. Hiermee kunnen kinderen kennismaken met kunst, cultuur, muziek en sport.

De gemeente Delfzijl geeft hiervoor een subsidie van bijna 60.000 euro.



Meerdere keren kiezen

'Of kinderen nu van sporten of knutselen houden, ze kunnen overal een beetje van proeven', zegt wethouder Jan Menninga. Het is de bedoeling dat kinderen gedurende het schooljaar meerdere keren kunnen kiezen wat ze willen doen.



Ouders zo min mogelijk betalen

De subsidie is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat ouders zo min mogelijk hoeven te betalen voor de activiteiten. Zo krijgen alle kinderen kans om eraan mee te doen.

Door: RTV Noord