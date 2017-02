Beschermde ijsvogel gespot in Uithuizermeden

Jorian Bloema zag de vogel zitten, aarzelde geen moment en maakte een foto. 'Niet heel scherp, maar het is er toch echt een.' Hij spotte een ijsvogel in het Rensumapark in Uithuizermeeden.

De vogelbescherming meldt dat er woensdag ook een ijsvogel gezien is in Broeklanden bij Stadskanaal en in Scheemda. Of het om dezelfde vogel gaat is niet bekend.De ijsvogel is te herkennen aan de opvallende blauw-oranje kleuren. De populatie in Nederland schommelt. Dit heeft te maken met strenge winters. Ondanks dat de naam doet vermoeden dat ze goed tegen de kou kunnen, is dat niet het geval.Zo kreeg fotograaf Paul Klaver uit Ommelanderwijk in 2014 de Britse fotoprijs voor een timelapse waarin een ijsvogel doodvriest en ondergesneeuwd raakt.