Hanzehogeschool krijgt lector Aardbevingbestendig bouwen

(Foto: Remko de Waal/RTV Noord)

De Hanzehogeschool in Groningen heeft met ingang van 1 mei een lector Aardbevingbestendig Bouwen aangesteld. Dr. Ishan Engin Bal gaat dan aan de slag. Hij is nu assistant professor bij het Earthquake Engineering & Disaster Management Institute aan de Istanbul Technical University.

Praktijkgericht onderzoek

Het lectoraat Aardbevingsbestendig Bouwen doet praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de bevingen in de ondergrond en de uitwerking daarvan op de bebouwde omgeving en de leefbaarheid in het gebied.



Zestig procent in Loppersum heeft schade

Zo heeft zestig procent van de huizen in Loppersum aardbevingsschade. In heel het bevingsgebied heeft het verhoogde risico op (zware) aardbevingen invloed op het welzijn, de kwaliteit van leven, de vestigingsvoorwaarden, het imago, de investeringsbereidheid en de waarde van het onroerend goed.



Behalve de nieuwe lector komt ook zijn vrouw dr. Eleni Smyrou als onderzoeker naar Groningen werken. Ook zij behaalde een PhD in Earthquake Engineering in Pavia.

Door: RTV Noord Correctie melden