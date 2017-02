Mischa's Mediawereld: Onafhankelijkheid boven alles

Boze mensen. Een maatschappelijk verschijnsel en een populair gespreksonderwerp. Wij hebben er ook mee te maken. Er zijn vele redenen waarom mensen boos op ons kunnen zijn. Onze muziek, de kleding van de presentatoren, de bedrijfseconomische koers en natuurlijk onze journalistieke keuzes. Allemaal bron van ergernis.

Gelukkig zijn er veel meer mensen gelukkig met RTV Noord, maar toch.Vorige week kwam daar een nieuwe reden voor boosheid bij. Na de uitspraken van minister-president Rutte bij Eva Jinek dat de afhandeling van de gasschade in Groningen 'keurig' verloopt, had een aantal medewerkers van ons daar via Twitter iets van gevonden. Uit het hart zeg maar.Dat leidde onmiddellijk tot bedrijvigheid in mijn mailbox. Schandalig, dat medewerkers van de omroep de neutraliteit laten varen. En nog wat van die pittige teksten. En eerlijk is eerlijk, de klagers hebben een punt.Intern hebben we dat ook nadrukkelijk besproken. RTV Noord is een publieke taak-omroep. We zijn dus onafhankelijk en onpartijdig. Iedere mening doet er toe. Elke dag maken onze medewerkers soms zeer ingewikkelde journalistieke keuzes met deze basisregel als achtergrond.Tegelijkertijd zijn we ook Groningers, doen we elke dag verslag van de gevolgen van de gaswinning, zijn we bij elke rechtszaak, horen we de argumenten van Kamp, de NAM en politiek Den Haag en zien en voelen we wat er wel en niet van alle mooie woorden komt.Vorige week nog hadden we het lijsttrekkersdebat. Met harde toezeggingen. Vandaag was in Den Haag het zoveelste gasdebat. We laten u zien hoe vorige week zijn uitwerking had of miste tijdens het debat vandaag. De feiten zijn heilig.Wij zijn geen heiligen. Maar gewone hardwerkende mensen met passie voor Groningen en de Groningers. We identificeren ons meer met de mensen met onverkoopbare huizen dan met de NAM en de Shell. De eersten hebben nergens om gevraagd. De eersten, dat zijn wij.Laatst vroeg een presentator van een landelijk radioprogramma aan collega Pieter Sijpersma van het Dagblad en mij of de media in Groningen 'activistisch' zijn op dit gebied. Met verwonderde blik, want 'Kamp doet toch heel veel voor deze regio?'Ja, we nemen het op voor de slachtoffers. U mag het noemen zoals u wilt. De zwakste partij heeft bij ons een stem. Wat niet wegneemt dat ook de andere betrokkenen altijd aan bod (mogen) komen in onze berichten. Maar als het goed is, vertolken we ook het sentiment van de bevolking.Ik begrijp de Noord-medewerkers die vorige week over Rutte twitterden heel erg goed. In één zin had de MP de kern van het probleem geschetst. Indirect en met eigen woorden. Hoezo 'keurig'?En toch mogen ze dat niet doen. Bij onze omroep past een zo neutraal mogelijke houding. Alle partijen garanderen we een eerlijke behandeling. De privémening van onze medewerkers mag geen rol spelen.Overigens, over het gasdossier gesproken. Als u de documentaire De Stille Beving nog niet heeft gezien, zou ik het toch even doen. Om een, zeg maar, objectief beeld te krijgen Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter