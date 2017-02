Minder huisuitzettingen bij Acantus in 2016

Woningcorporatie Acantus heeft vorig jaar minder huurders hun huis uitgezet vanwege huurachterstand dan eerdere jaren. De afgelopen jaren lag het aantal tussen de veertig en zestig huurders per jaar.

In 2016 zijn slechts 22 huurders hun huis uitgezet vanwege huurachterstand. Ook de totale huurachterstand is de afgelopen jaren fors gedaald.



Samen naar een oplossing

'We hebben de afgelopen jaren huurders pro-actiever benaderd. We sturen mensen vroeger herinneringen en aanmaningen om te voorkomen dat de achterstand onoverbrugbaar wordt', , zegt Hans Blaauw, hoofd van de afdeling Huurincasso binnen Acantus. 'Steeds vaker gaan we ook persoonlijk met mensen in gesprek als er huurachterstand is. We bellen huurders op of gaan op huisbezoek en zoeken samen met de huurder naar een oplossing'



Schuldregeling

In 2016 hebben meer huurders dan andere jaren zelf moratorium aangevraagd bij de rechter. Met een moratorium krijgt de huurder van de rechter de tijd om een schuldregeling af te spreken. In die maanden wordt de huur niet opgezegd. Als in deze periode gemaakte afspraken toch niet worden nagekomen, dan kan een huurder alsnog worden uitgezet.

Door: RTV Noord Correctie melden