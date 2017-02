Dirk de V. weigert te komen: tbs-zitting uitgesteld

(Foto: Annet Zuurveen)

De tbs-verlenging van de 67-jarige Dirk de V, de moordenaar van Tjirk van Wijk, is uitgesteld tot 22 maart. Dit omdat De V. weigerde naar de zitting te komen. Volgens de wet moet de betrokkene zelf gehoord worden voor de verlenging van tbs.

De V.'s advocaat Joe de Goeij pleitte ervoor de zaak door te laten gaan omdat De V. dat volgens hem het liefst zou willen, maar de rechtbank volgde de wet.



Wonderen

Het Openbaar Ministerie vindt dat de tbs met twee jaar moet worden verlengd. De Goeij pleit voor verlenging van een jaar. De V. zou in het kader van hoger beroep tegen zijn longstayverblijf in januari voor observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) worden opgenomen, om te onderzoeken of er toch een mogelijkheid voor hem is na achttien jaar uit zijn geïsoleerde verblijf te komen. 'De wonderen zijn de wereld nog niet uit', zei De Goeij.



Vogelkooi

De opname ging vorige maand echter niet door, omdat de kooi van de vogel van De V. niet mee mocht naar het PBC. Daarop weigerde De V. zelf ook erheen te gaan. Volgens zijn advocaat wordt nu bekeken of er een andere observatiemogelijkheid is.



De zaak is uitgesteld tot 22 maart. Voor die tijd moet De V. worden verhoord bij de rechter-commissaris in Den Bosch.



Moord

Dirk de V. verblijft in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland, in Vught, op de longstay-afdeling. De V. is een van de gevaarlijkste tbs-patiënten van ons land. Hij kreeg eerder al tbs opgelegd. Hij werd toen niet behandeld, omdat klinieken hem te gevaarlijk vonden. Dirk kwam vrij en stak onder invloed van drank en drugs de 27-jarige Tjirk van Wijk dood met zestig messteken.



Voor die moord kreeg De V. veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Door: RTV Noord