Jaap Borg lijsttrekker van VVD Midden-Groningen

De leden van de VVD in de toekomstige gemeente Midden-Groningen hebben Jaap Borg gekozen als lijsttrekker.

Op één na grootste

De gemeente Midden-Groningen ontstaat per 1 januari 2018, als de gemeenten Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer fuseren. Midden-Groningen heeft 62.000 inwoners en is daarmee de op één na grootste gemeente van onze provincie.



Wethouder

Jaap Borg (64) is op dit moment wethouder in Menterwolde. Daarvoor was hij raadslid in Hoogezand-Sappemeer, waar hij tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook lijsttrekker was voor de VVD.



CDA

Eerder werd al bekend dat wethouder Erik Drenth van Hoogezand-Sappemeer lijstrekker wordt voor het CDA in Midden-Groningen. De verkiezingen in de nieuw te vormen gemeente zijn op 22 november aanstaande.

