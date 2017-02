'Pieterburen' stort zich op dolfijnen

Zeehondencentrum Pieterburen is van plan ook gestrande dolfijnen op te vangen. Het centrum wil daarmee de collega's van SOS Dolfijn te hulp schieten.

De dolfijnenopvang was jarenlang verbonden aan het Dolfinarium in Hardewijk. Maar het Dolfinarium heeft per 1 januari de geldkraan dichtgedraaid. Sindsdien is SOS Dolfijnenopvang op zoek naar een nieuw onderkomen.In Pieterburen gaat voorlopig om een kleinschalige opvang, vertelt Nick Kuizenga. Volgens de directeur van het zeehondencentrum gaat het voorlopig maximaal om twee dieren tegelijk. 'Dat kost enkele tonnen per jaar. We zijn druk bezig fondsen aan te boren. Ik verwacht dat we over een half jaar kunnen beginnen. We hebben een paar loodsen waar ze kunnen worden ondergebracht'.Onder 'dolfijnen' moet in dit geval 'bruinvissen' worden verstaan. Deze soort komt van nature voor in de Nederlandse kustwateren. Voor grotere soorten is geen plek in Pieterburen, zegt Kuizenga.