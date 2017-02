Meerdere aanhoudingen in onderzoek naar hennepteelt en witwassen (update)

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Een 52-jarige vrouw en een 56-jarige man uit de gemeente Grootegast zijn woensdag aangehouden in het kader van een onderzoek naar grootschalige hennepteelt en witwassen.

De politie doet op diverse locaties in Groningen en Friesland huiszoekingen. De huiszoekingen zijn gericht op het in beslag nemen van hennep, geld, waardevolle goederen, administratie en goederen waarmee henneplocaties worden ingericht, meldt de politie.



Meer aanhoudingen

Naast de twee Groningers zijn ook een 35-jarige man uit Gorredijk, een 54-jarige man uit Drachten en een 28-jarige man uit Heerenveen aangehouden.



In Doezum trof de politie 480 planten aan. De kwekerij bevond zich in een ondergrondse gierkelder, achter een verborgen toegangsdeur. De poltie vermoed dat er meerdere jaren hennep is geteeld. Dat wordt nader onderzocht.

Door: RTV Noord Correctie melden