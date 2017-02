Politieke partijen willen minder gaswinning in Groningen

De politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat de gaswinning in Groningen verder wordt teruggebracht.

Ook moet er een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gaswinningsgebied wil verlaten en dat de schadeafwikkeling van de bewoners niet meer door de NAM wordt gedaan.In een motie spreken de partijen uit dat 'alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen'. De NOS kwam als eerst met de tekst van de motie die naar verwachting door alle partijen zal worden ondertekend of gesteund.Op dit moment is de motie nog niet aangenomen, maar even voor de aanvang van het gasdebat 'klonk het al in de wandelgangen ' dat er een motie door alle partijen zou worden opgenomen, inclusief de VVD.De brede steun van de partijen betekent dat dit beleid na de verkiezingen waarschijnlijk in een regeerakkoord komt, omdat zij hier geen grote onenigheid over hebben. De Tweede Kamer debatteert vandaag voor de laatste keer voor de verkiezingen van 15 maart over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen.Dit is de volledige tekst van de waarschijnlijk door alle partijen gedragen motie: