Transferium met 1700 zonnepanelen bijna klaar

(Foto: RTV Noord/Jan Been) (Foto: RTV Noord/Jan Been)

Het Transferium Reitdiep in de stad Groningen is bijna klaar. Op 1 april kunnen de eerste auto's er geparkeerd worden. Bijzonder is dat op het dak, dat een deel van de P+R overkapt, 1700 zonnepanelen komen. Er is plek voor driehonderd auto's.

Door: RTV Noord Correctie melden