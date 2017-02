'Een beetje gezelschap van jonge mensen' bij het Omaatjesproject

Annemiek Wijer en mevrouw Doedens

Thee zetten, samen kletsen, luisteren naar verhalen over vroeger: bij het Omaatjesproject in Veendam worden middelbare scholieren gekoppeld aan ouderen. 'Ik vind het mooi, een beetje gezelschap van jonge mensen', zegt mevrouw Doedens.

Ze heeft bezoek van scholiere Annemiek Wijers. 'Het leek me heel leuk om in contact te komen met mensen van een andere leeftijdsgroep. Ik wil graag sociaalmaatschappelijk werk gaan doen.'



Beschoten op het aardappelveld

Mevrouw Doedens zit op de praatstoel als Annemiek op bezoek is. 'Ik vertel een beetje over de oorlogstijd, dat heb ik ook allemaal meegemaakt. We zijn zelfs een keer beschoten, op het aardappelland. We moesten ons in de sloot laten vallen. Die was gelukkig droog. Maar vanaf die tijd ben ik bang voor geknal.'



'Het kletst lekker weg'

Ineke van Loo, van welzijnsinstelling Compaen is tevreden over het project, dat sinds enkele weken loopt. 'Omaatjes zijn maatschappelijke stagiaires, die ouderen bezoeken. We zijn klein begonnen, met vier leerlingen en vier ouderen. Nu gaan we het langzamerhand uitbreiden. Er komen meer vrijwilligers binnendruppelen.'



'Eigenlijk is het heel simpel, je koppelt mensen aan elkaar. En dat kletst wel lekker weg. Het worden een soort vrienden en vriendinnen.'



Mevrouw Doedens hoopt dat Annemiek ook na haar stage nog wel eens langs komt. 'Daar reken ik wel op.'

