Ruim 2500 hennepplanten in beslag genomen

(Foto: Flickr)

De politie heeft maandag en dinsdag ruim 2500 hennepplanten en drie kilo henneptoppen in beslag genomen. Er werden vier personen aangehouden en veertien adressen bezocht.

Bij zeven van de veertien bezochte adressen werd een hennepkwekerij aangetroffen, of een hoeveelheid hennep. De huiszoekingen waren onder meer in Nieuwe Pekela, Muntendam, Wildervank en Oude Pekela.



Meer verdachten in beeld

Naast de hennep, werden ook een laptop, een tablet en voertuig in beslag genomen. Behalve de vier personen die zijn aangehouden, heeft de politie nog een aantal verdachten in het vizier. Die worden op een later tijdstip gehoord.

Door: RTV Noord Correctie melden