Stad verkent mogelijkheden voor Tiny Houses

De gemeente Groningen gaat onderzoeken hoe groot de vraag is naar 'Tiny Houses' in de stad.

Dat heeft de gemeenteraad woensdagmiddag unaniem besloten. Alle partijen zien het plan van GroenLinks en Partij voor de Dieren voor het 'kleine wonen' zitten, maar willen eerst de behoefte in kaart brengen.Daarom komt er een evenement waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft beloofd dat er bij wijze van proef al een aantal Tiny Houses in de stad komt, zodat duidelijk wordt wat er allemaal bij komt kijken.De raad wil dat de gemeente vast bekijkt op welke plekken de Tiny Houses mogelijk zouden zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren denken aan bijvoorbeeld het Suikerunieterrein, Westpark en Meerstad.Na het evenement moet er een plan komen voor de realisatie van Tiny Houses. Van der Schaaf is ook positief over het idee. 'Het sluit aan bij een wereldwijde trend die past bij de stad. We zoeken graag het experiment.'Tiny Houses zijn kleine woningen van pakweg vijfentwintig vierkante meter. Ze zijn duurzaam en soms zelfs helemaal zelfvoorzienend. Er is belangstelling voor het wonen in zulke huisjes, maar de regels staan het op dit moment niet toe.