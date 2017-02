Man dreigt met aanslag in Herestraat; 'Bombastische onzin', zegt zijn advocaat

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het Openbaar Ministerie eist een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen een 31-jarige Stadjer die dreigde een terroristische aanslag te zullen plegen in de Groningse Herestraat.

Te vroeg

De zaak was in januari ook op zitting geweest. Toen werd deze uitgesteld omdat de verdachte niet uit zijn cel in Leeuwarden wilde komen, waar hij al ruim vier maanden in voorarrest zit. Hij vond het tijdstip van 9 uur te vroeg. De rechters wilden hem toch persoonlijk spreken. Vanmiddag/woensdagmiddag verscheen hij wel.



Ruzie met moeder

Aanleiding voor de dreiging bleek een ruzie met zijn moeder op 5 oktober. Zij maakte zich zorgen over het medicijngebruik voor haar zoons ADHD. Het liep thuis zo uit de hand dat de politie na een telefoontje aan de deur kwam. Volgens zijn vader en moeder had zoonlief haar in het gezicht geslagen.



Terrorist

Daarop had de man zich opgesloten op zijn slaapkamer en de deur gebarricadeerd. Politiemensen probeerden hem eruit te praten, maar dat lukte niet. De Stadjer riep dat hij een AK-47 (een kalasjnikov) zou halen en tien mensen in de Herestraat en zichzelf overhoop zou schieten. 'Ik zal sterven als terrorist.' Uiteindelijk werd hij die dag door een verrassingsactie van de politie uit zijn kamer gehaald.



'Bombastische onzin'

Advocaat Theo Hiddema vond de benaming 'poging tot terroristische dreiging', zoals de officier van justitie de actie benoemde, veel te ver gaan. Volgens hem was het 'bombastische onzin, praat van een groot, boos kind dat krampachtig lawaai produceert om nog enige eigenwaarde over te houden aan de situatie.'



De ouders en begeleider van de man zeiden echter dat de man bevriend is met mensen die aan wapens kunnen komen en ook in staat zijn zoiets uit te voeren. Dat vond de officier zwaar wegen.



Mes

Uit het verhoor van zijn moeder bleek dat de man al veel vaker voor problemen thuis had gezorgd. Zo zou hij onder meer in april een mes naar zijn moeder hebben gegooid. Ze kon nog opzij stappen, maar het mes bezorgde haar toch een flinke snee in haar onderbeen, die gehecht moest worden.



Priester

Hiddema vond de strafeis te hoog. Een straf ter hoogte van het voorarrest vindt hij lang genoeg. Het geëiste contactverbod met moeder leek hem wel een verstandig idee. De Stadjer gaf aan zijn moeder nooit meer te willen zien en naar India te willen emigreren, om daar een hindoeïstische priester te worden.



De rechter doet op 1 maart uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden