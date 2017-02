Monumenteigenaren maken vuist tegen trage afhandeling bevingsschade

Eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied hebben een vereniging opgericht omdat ze ontevreden zijn over de afhandeling van schade.

In het bevingsgebied zijn ongeveer 1500 monumenten en beeldbepalende gebouwen.Volgens de eigenaren lopen ze tegen een muur aan als ze individueel zaken willen doen met bijvoorbeeld het Centrum Veilig Wonen of de NAM. Met de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren hopen ze een vuist te kunnen maken.Een van de leden is George van Engelen uit Ten Post, die in een oud winkelpand uit 1840 in Ten Post woont. Net als in zoveel andere huizen in het bevingsgebied lopen hier ook lange scheuren door de muren. 'Het probleem is dat we al anderhalf jaar wachten op actie', zegt Van Engelen. 'Op dit moment weten we niets. Dat is ontzettend vervelend: we hebben een oud huis dat veel onderhoud nodig heeft en we kunnen al die tijd niets doen.'Van Engelen is volgens Derk Kremer van de kersverse vereniging een van de velen. 'Wat je merkt is een gevoel van willekeur, onzorgvuldigheid en ontoereikendheid. Als eenling kun je dat niet veranderen. Als we onze krachten bundelen kunnen we onze stem laten horen.'Corrie Boer van Monumentenwacht Groningen is blij met het initiatief. 'Je kunt het maar één keer fout doen en voor monumenten geldt: wat weg is, is weg.'Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren