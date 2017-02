Komen de beste natuurboeren uit Muntendam?

Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg uit Muntendam zijn genomineerd voor de Gouden Grutto. Dit is een prijs voor boeren bij wie landbouw en natuur hand in hand gaan.

'Ik zet me samen met mijn partner Eline actief in voor akkernatuur én voor een goede boer-burger relatie', zegt Mulder op de website van 'Red de rijke Weide'.Mulder en Ringelenberg stonden aan de wieg van werkgroep Boerenbuitengebied . Ze geven rondleidingen en leren kinderen over het boerenleven en de natuur.Tot en met 3 april kan worden gestemd. Vier dagen later worden de winnaars van zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury uitgereikt tijdens een conferentie in Velp.