Provincie dubt nog over vorderen curator North Refinery

De provincie Groningen overweegt nog steeds om de meerkosten voor de ontruiming van het terrein van het failliete North Refinery op de curator te verhalen.

Of ze deze stap ook definitief zet, hangt af van meerdere factoren, zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) tijdens de commissievergadering.Voor de VVD is het signaal van Homan krachtig, maar nog niet krachtig genoeg. 'De gedeputeerde heeft een grote broek aangetrokken in deze zaak', zegt Statenlid Nico Bakker. 'Als blijkt dat de curator nalatig is geweest, dan ga je toch sowieso naar de rechter? Wij verwachten dat de provincie dit alsnog zal doen om de kosten te verhalen.'Voor Homan komt deze stap te snel. 'We gaan hier eerst stevig over nadenken, voordat we deze stap zullen zetten.'