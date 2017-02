'Zonnepanelenfabriek opent in 2019 in regio Delfzijl'

Zonneparkontwikkelaar Powerfield wil een zonnepanelenfabriek bouwen in de regio Delfzijl. Vanuit de nieuwe fabriek moet onder meer het geplande zonnepark in Sappemeer worden bevoorraad.

Directeur Symen Jellema zegt tegen Solar Magazine dat het plan nog in de kinderschoenen staat.Als het aan hem ligt rollen de eerste zonnepanelen over twee jaar van de band. De investering wordt geschat op 15 miljoen. Het Chinese Astronergy heeft interesse om geld in het project te steken.Jellema verwacht dat de fabriek werk biedt aan 170 mensen.