Na weigering Haren stemt Stad in met bestuursakkoord

Het bestuursakkoord voor de nieuwe gemeente Groningen is akkoord bevonden door de hele stadse gemeenteraad.

In het akkoord staat wat er gebeurt met voorzieningen, gemeenteloketten en ruimtelijke ordening als de stad samengaat met Ten Boer en Haren.Ook de gemeenteraad van Ten Boer stemt woensdag over het akkoord. De raad van Haren doet dit niet. De coalitiepartijen daar weigeren er vooralsnog over te praten . Het punt stond maandag op de agenda van de commissievergadering, maar D66, CDA en Gezond Verstand Haren lieten het stuk aan het begin van de vergadering van de agenda verwijderen.Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen noemt de situatie 'gek en heel onbevredigend, ook voor ons. We vinden het heel erg jammer, maar het is niet anders.'Volgens Den Oudsten is het een ingewikkelde situatie, ook als de Tweede Kamer Haren straks verplicht met Groningen en Ten Boer samen te gaan. 'Er is in Haren veel te repareren.'Den Oudsten staat wel achter het bestuursakkoord zoals dat er ligt. 'We denken dat we een mooi voorstel hebben gemaakt.'