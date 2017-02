Grijpt Wytze Kooistra ook over de grens een prijs?

(Foto: JK Beeld)

Volleyballer Wytze Kooistra is genomineerd voor de titel Drents Sportman van het Jaar. Het kanon van Lycurgus is een van de elf kanshebbers.

Kooistra werd geboren in Westerbork en volleybalde bij Sleen en Sudosa. Daarna vertrok hij naar Lycurgus.



Prijzen in Stad

Na een carrière in het buitenland keerde Kooistra in 2015 terug naar Groningen. Met Lycurgus pakte hij in 2015 de Supercup. Een seizoen later greep hij drie prijzen, de Supercup, de beker en de landstitel.

