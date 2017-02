Vertrekkend raadslid Anne Kuik: 'Hier ben ik mijn ware tegengekomen'

Over een kleine maand ziet haar leven er heel anders uit. Als alles gaat zoals verwacht, is Anne Kuik dan lid van de Tweede Kamer.

Het CDA-raadslid in de stad Groningen nam woensdagavond afscheid van de gemeenteraad om zich helemaal op de campagne te kunnen richten. Ze staat op de elfde plek van de CDA-kandidatenlijst en maakt daarmee een reële kans op een plek in Den Haag.Burgemeester Peter den Oudsten memoreerde in zijn toespraak hoe Anne Kuik in 2012 plotsklaps fractievoorzitter werd, omdat het toenmalige college viel over de tram. Jan Seton schoof door naar het college en Kuik nam het fractievoorzitterschap in de raad over. 'Toen het toenmalige college onder de tram kwam werd jij fractievoorzitter.'Zelf stond ze stil bij haar relatie met Paul de Rook (D66), inmiddels wethouder van de stad. De twee zijn al jaren samen. 'Dit was ook de plek waar ik mijn ware ben tegengekomen. Ik ben blij dat Paul de stap naar het wethouderschap heeft kunnen maken en ik ben heel trots op hoe jij je werk doet.'