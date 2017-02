Kamp: 'Geen proefboringen meer in de Waddenzee'

Er komen geen proefboringen meer in de Waddenzee. Gasbedrijf Engie ziet ervan af en daarmee zijn ze van de baan, zegt minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken.

'Engie heeft gezegd geen gebruik te zullen maken van de vergunning', zegt Kamp tegen de NOS. 'Dat betekent dat in het hele Waddengebied geen nieuwe mijnbouwinstallaties mogen komen.'Volgens de nieuwe mijnbouwwet wordt mijnbouw in het Waddengebied aan strengere regels gebonden. Zo werd duidelijk dat een niet-tijdelijk boorplatform tenminste achttien kilometer uit de kust moet komen. De nieuwe regels werden in december vastgelegd in de nieuwe Mijnbouwwet 'Vanaf de wal en ten noorden van de eilanden, daar mogen nog wel activiteiten plaatsvinden', stelt Kamp.'Daar staan windmolens. Vanaf de wal wordt er schuin geboord onder de Waddenzee. Onder strikte voorwaarden was dat mogelijk en is dat nog steeds mogelijk.'Als een ander energieconcern de proefboringen wil verrichten, moet het volledig opnieuw beginnen met het aanvragen van vergunningen. De vergunningen van Engie worden niet overgedragen.