Kamp laat gasmotie over aan volgend kabinet

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

De uitvoering van de brede kamermotie over de gaswinning in Groningen ligt vooral op het bordje van een volgend kabinet. Zo reageert minister Henk Kamp van Economische Zaken over het breed front van alle partijen.





'Handelen in de geest van de motie'

Even dreigde de bewindsman aan het einde van het gasdebat woensdag nog in aanvaring te komen met het parlement. Dat was toen hij wat minzaam reageerde op de motie van alle partijen. Na zijn toezegging dat hij tot de verkiezingen en in zijn demissionaire periode 'in de geest van de motie zou handelen', was de kou uit de lucht.



De VVD-minister wees de kamer er nog wel op dat de gaskraan niet zomaar naar beneden kan. 'Dan worden nieuwe problemen op het gebied van de seismiciteit gecreërd', hield hij de kamer voor.



Door: RTV Noord Correctie melden