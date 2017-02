Na Stad stemt ook Ten Boer in met bestuursakkoord

De gemeente Ten Boer heeft tijdens de raadsvergadering unaniem ingestemd met het bestuursakkoord van de beoogde nieuwe gemeente Groningen. Eerder op de avond stemden ook de raadsleden in Stad in met het akkoord.

Het akkoord is een soort blauwdruk van de nieuwe gemeente Groningen die gevormd gaat worden door Haren, Ten Boer en Groningen. Haren is de enige gemeente die niks wil weten van een herindeling.Haren kwam in de raadzaal van Ten Boer ook ter sprake. Volgens de PvdA mag Haren blij zijn met Ten Boer. 'Alles wat belangrijk is voor ons, is ook belangrijk voor Haren. Ze mogen dus hun handen dichtknijpen dat Ten Boer ook hierbij betrokken is. Door ons komen ze in een gespreid bedje. Daarmee wil ik overigens het werk van Marga Kool niet tekort doen', aldus Rita Pestman.In Haren zal het bestuursakkoord, zoals het nu lijkt, niet eens besproken worden tijdens de raadsvergadering. De coalitie zorgde er eerder deze week voor dat het stuk van de agenda van de raadscommissie verdween.