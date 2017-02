Met z'n vijftigen zaten ze in de bus naar Den Haag. Vol goede moed naar het gasdebat in de Tweede Kamer. Maar op de weg terug naar Groningen, klinkt er geen euforisch geluid in de bus.

In een breed gedragen motie roept de Tweede Kamer het kabinet op om de gaswinning te minderen, de NAM uit het schadeproces te halen, een uitkoopregeling in te stellen en het vertrouwen van de Groningers te herwinnen.Liefke Munneke-Bos en haar man Jan zijn gedupeerden van de aardgaswinning. Zij vinden de insteek van de politieke partijen weliswaar goed, maar volgens hen ontbreekt het aan een concrete uitwerking.'Dit debat doofde als een gasvlam zonder zuurstof', zegt Jan Munneke. 'Kamp is onverstoorbaar.' Hij zegt dat zijn hoop is gevestigd op Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en op de volgende minister van Economische Zaken.En ook de gedupeerde Jan Dales vindt dat de dag 'slap is geëindigd'. 'Maar het is wel een redelijke tussenstap, waar we bij een volgend kabinet weer wat mee kunnen.'Vanuit de provinciale politiek klink datzelfde geluid. Statenleden Ankie Beenen (PvdA), Hendri Meendering (GroenLinks) en Ankie Voerman (PvdD) zien het debat als een klein stapje in de goede richting.Beenen: 'Maar het ontbreekt wel aan een tijdspad.' Volgens Voerman had de Tweede Kamer sowieso concreter moeten zijn. Het staat er te vaag, want iedereen geeft er z'n eigen interpretatie aan', zegt zij. 'Wees nou gewoon eens een keer duidelijk.'Dat is ook wat Meendering wil. 'We hadden graag een afbouw naar 12 miljard kuub per jaar gezien, maar dat werd in de Kamer helaas niet breed genoeg gedragen.'De drie Statenleden zijn het er over eens dat het gasdossier een proces van de lange adem is. 'En we moeten de druk er op houden', aldus Beenen. Meendering: 'Het is in ieder geval goed dat er nu iets ligt waar we na de verkiezingen op terug kunnen komen.'