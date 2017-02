'Vissterfte niet door werkzaamheden aan ringweg'

De vissterfte in vijvers van de Oosterparkwijk in Groningen komt niet door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen op vragen van de Partij voor de Dieren.Tientallen karpers vonden er vorige maand de dood. Buurtbewoners visten de nog levende exemplaren zo veel mogelijk op om ze te verhuizen naar veiliger water.Volgens fractievoorzitter GerjanKelder zijn er wijzigingen opgetreden in het waterbeheer vanwege de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. Zuurstofgebrek zou de vissen fataal zijn geworden, doordat rioolwater de vijver in stroomde.Het klopt dat rioolwater de oorzaak is van de sterfte, maar de werkzaamheden aan de ringweg hebben er niks mee te maken, schrijft het college. Het riool van het bemalingsgebied Stadspark loost wel tijdelijk in het riool bemalingsgebied Damsterdiep, maar de capaciteit van dat rioolgemaal is daarvoor groot genoeg.Inmiddels hebben waterschap en gemeente wel afgesproken dat ze samen twee beluchters aanschaffen 'zodat er bij zuurstoftekort in een vijver adequaat gehandeld kan worden en dat er meer vissen gespaard kunnen worden.'