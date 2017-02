Rechter: 'Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor tragisch duikongeval'

De rechtbank in Groningen houdt het Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor de gevolgen van een tragisch duikongeval. Dat is de uitkomst van een rechtszaak, aangespannen door de 24-jarige Marcel Bos uit Groningen.

Bos brak in mei 2012 zijn nek, na een duik in het ondiepe water van het Hoornsemeer. Hij liep een dwarsleasie op en raakte blijvend verlamd.Volgens de rechter heeft het Meerschap onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. 'Het is een feit van algemene bekendheid dat het duiken in ondiep water zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bij een zwemplas ingericht als recratiegebied zijn derhalve maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van ernstige persoonlijke schade', zo oordeelt de rechtbank.Het Meerschap Paterswolde is een samenwerkingverband tussen de gemeente Groningen, Haren en Tynaarlo. Het Meerschap beheert onder meer het Hoornsemeer, de Hoornseplas, het Paterwoldsemeer en de omliggende recreatie- en natuurgebieden.Door op de plek van het ongeluk geen duikverbod in te stellen of waarschuwingsborden te plaatsen, heeft het Meerschap volgens de rechter een situatie in het leven geroepen die gevaarlijk is.'Wat je ziet is dat er bij de toegangswegen naar het recreatiegebied wel borden staan. Maar die hebben geen betrekking op het Hoornsemeer', aldus letselschadespecialist Jan-Willem Lenselink van Pals Letselschade. 'En specifiek op de plek van het ongeluk wordt er helemaal niet gewaarschuwd. Het enige verbodsbord was destijds het verbod om op de dam tussen het Hoornsemeer en de Hoornseplas te fietsen.'De rechter acht het Meerschap voor 80 procent aansprakelijk, de overige 20 procent komt voor rekening van Marcel Bos zelf. 'En dat is niet terecht', zegt de huisadvocaat van Pals Letselschade, Arvin Kolder. 'In het aansprakelijkheidsrecht wordt er meer waarde gehecht aan de zorgplicht van een professional dan aan de verantwoordelijkheid van de recreant zelf. De beheerder kent de gevaren en heeft niets gedaan om de gebruikers te waarschuwen. En dat had het Meerschap wel moeten doen', aldus Kolder.De rechtbank veroordeeld het Meerschap ook tot het betalen van de schade, zowel materieel als immaterieel. 'Marcel is de rest van zijn leven rolstoelgebonden', aldus Lenselink. 'Hij heeft 24 uur per dag zorg nodig. Bovendien had hij een mooie carrière in het verschiet, in plaats daarvan is hij nu volledig arbeidsongeschikt. Dat zijn kosten die Bos gecompenseerd wil zien door het Meerschap.'Over de hoogte van het schadebedrag heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. 'Nu er een uitspraak over de aansprakelijkheid ligt kunnen we de focus leggen op de schade. Daar is tot nu toe niet met het Meerschap over gesproken, hopelijk komen we op korte termijn tot een regeling. Maar we hebben het toch al snel over een bedrag dat de tonnen zal overschrijden.'De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is ook een wijze les voor andere beheerders van recreatiegebieden, aldus Kolder. 'De situatie op de plek van het ongeluk is inmiddels aangepast. Maar de uitspraak laat zien dat beheerders van natuur- en recratiegebieden zich altijd bewust moeten zijn van de risico's die de bezoekers lopen. Tref daarom maatregelen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen.'Het Meerschap Paterswolde kan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in beroep.