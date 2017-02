Brand woedt bij autosloperij; omliggende woningen ontruimd

(Foto: 112 Groningen/Sander Graafhuis) (Foto: 112 Groningen/Sander Graafhuis)

Aan de Gideonweg in Groningen staat een stapel auto's in brand bij een autosloperij.

De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse. De vlammen zijn een paar meter hoog.



'Het is een flinke brand. Het blussen gaat nog enige uren duren. Woningen op het omliggende woonwagenkamp worden ontruimd', meldde de woordvoerder van de brandweer rond half elf.



'Omdat er een hoogspanningsleiding over het terrein loopt pakken we de blussing extra voorzichtig aan.'



Er wordt uitgezocht van wie de elektriciteitskabel is. 'Als het een grote van bijvoorbeeld Tennet is, dan wordt omleiden lastig. Dat kan misschien wel als het een kleine is van Enexis.'

Door: RTV Noord