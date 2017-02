Paas: 'We zijn een paar centimeter opgeschoten'

'Deze kwestie vergt stayerskwaliteiten. Dit is geen sprintje waarin je het even regelt.' Commissaris van de Koning René Paas ziet de positieve kanten van het voornemen van de Tweede Kamer om de gaswinning in Groningen verder terug te brengen, maar juicht nog niet.

'Ik vind de motie in zijn tekst heel sterk. Als je dat krachtig uitvoert, denk ik dat het heel goed werkt. Maar ik denk ook dat de eendracht van de politiek in Den Haag zo weer doorbroken kan zijn. En dan zijn wij nog niet klaar met duwen om de goede dingen straks in het regeerakkoord te krijgen.'Alle partijen in de Tweede Kamer spreken in de motie uit dat 'alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen'. Paas: 'Dit betekent echt stap voor stap blijven duwen naar een goed resultaat. En ik vind wel dat we met deze motie een paar centimeter zijn opgeschoten.'De motie is nog niet aangenomen, maar gezien de kamerbrede steun is dat een formaliteit.