Robben legt de basis voor gala-voorstelling Bayern

(Foto: RTV Noord)

Bayern München verschafte zich woensdagavond met een 5-1-zege op Arsenal een ideale uitgangspositie om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Aan de basis van die zege stond Arjen Robben.

Hij opende de score voor de Duitsers op karakteristieke wijze. Hij trok vanaf rechts naar binnen en krulde de bal binnen. 'Die zat er niet slecht in', omschreef de 33-jarige Nederlander bij Veronica zijn goal.



Galavoorstelling

'Dit was wel een kleine galavoorstelling, terwijl we de afgelopen weken niet goed hadden gespeeld. Arsenal wilde ook voetballen en daardoor ontstond veel ruimte. Wij hebben bij vlagen heel mooie aanvallen opgezet.'

