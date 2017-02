School Meeroevers krijgt er vijf lokalen bij

Basisschool Meeroevers in Meerstad krijgt er vijf semi-permanente lokalen bij.

De verwachting is dat de school in 2018 260 leerlingen heeft, daarvoor is meer ruimte nodig. De school kan nu zes groepen huisvesten en dat is nu al te weinig. Met de uitbreiding komt er ruimte voor elf groepen.



Gekozen is voor semi-permanente lokalen omdat onduidelijk is op welk leerlingenaantal de school zal uitkomen. Pas als het aantal stabiliseert kiest de gemeente Groningen voor definitieve huisvesting.



Op termijn nog een basisschool

Meerstad krijgt er op termijn nog een basisschool bij. Die zal komen aan de noordkant van het gebied. Een derde school ligt uiteindelijk ook in de lijn der verwachting. Deze komt er als Meerstad doorgroeit naar de beoogde zesduizend woningen.

