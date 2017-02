Automobilist belandt met wagen in sloot langs de N33

(Foto: Twitter: Politie AAenHunze)

Een automobilist is woensdagavond met zijn auto in een sloot langs de N33 beland. Dat gebeurde ter hoogte van Wildervank.

Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder van de weg is geraakt. De automobilist moest voor behandeling naar het ziekenhuis.



De N33 in de richting van Bareveld was enige tijd afgesloten.

Door: RTV Noord Correctie melden