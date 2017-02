Auto van de weg bij Middelstum

(Foto: Johan Wildeboer/112groningen.nl)

Op de N46 is ter hoogte van Middelstum is donderdagmorgen een auto van het talud gereden. Het is nog onduidelijk hoe dit kon gebeuren.

De bestuurder van de auto raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld.



De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept

Door: RTV Noord