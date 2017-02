Aantal Groningers met WW-uitkering stijgt én daalt

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is vorige maand met 547 gestegen ten opzichte van december vorig jaar. Volgens het UWV is dit het gevolg van seizoensinvloeden.

Ten opzichte van een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen in onze provincie wel met 8,7 procent af. In januari hadden 15.793 Groningers een uitkering. Dat is 5,2 procent van de beroepsbevolking.



Landelijk

Ook landelijk nam de werkloosheid vorige maand af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben in totaal 480.000 mensen geen baan. Dat is 5,6 procent van de beroepsbevolking. De jeugdwerkloosheid kwam voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10 procent.

Door: RTV Noord