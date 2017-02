Autokraker gooit gestolen spullen weg

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 48-jarige Stadjer is woensdagnacht aan de Kornalijnlaan in Groningen aangehouden na een inbraak in een personenauto.

De politie was getipt door een getuige die een duidelijk signalement van de autokraker gaf.



Bij aanhouding bleek dat de Stadjer de gestolen spullen had weggegooid. Die werden bij de auto teruggevonden. De verdachte zit vast.

