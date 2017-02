Voorronde NK metselen in Sappemeer

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

'De jeugd moet de bouwplaats weer op om te gaan metselen.' Deze noodkreet komt van Geert Keizer, jurylid bij de voorronde van het NK metselen voor vmbo scholen in Sappemeer. Bij het SSPB Praktijkcentrum Bouw proberen acht metselaars in spé zich te plaatsen voor de finale, die op 31 maart plaats vindt in Goes.

Het Nederlands kampioenschap metselen wordt al 65 jaar georganiseerd door de Nederlandse baksteenindustrie om het ambacht van metselaar te promoten. 'Er dreigt een tekort aan metselaars te ontstaan', zegt Keizer. , Met dit soort wedstrijden proberen we de jeugd weer enthousiast te maken.' Daarnaast wordt het metselonderwijs gepromoot.



De voorronde in Sappemeer is verdeeld over twee dagen. Vrijdagmiddag wordt de winnaar bekend gemaakt. De twaalf beste deelnemers uit de regionale voorronden gaan de strijd met elkaar aan tijdens een driedaags metselevenement in Goes

