Gewonde bij kop-staartbotsing in Stad

(Foto: 112groningen/Martin Nuver)

Bij een kop-staartbotsing op de Aweg in Groningen is donderdagmorgen één gewonde gevallen.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Eén van de inzittenden is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk is gebeurd.

