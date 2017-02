DENK wil gaswinning met 12 miljard kuub verhogen

De politieke partij DENK wil de gaswinning in Groningen met 12 miljard kuub verhogen, naar 36 miljard kuub per jaar.

Dat standpunt is niet terug te vinden in het verkiezingsprogramma van de partij, maar komt naar voren in de financiële doorberekeningen die het Centraal Plan Bureau heeft gemaakt naar aanleiding van de partijstandpunten van DENK.DENK wil zo snel mogelijk de kolencentrales in Nederland sluiten. 'Dit kan worden opgevangen met gas', stelt de partij. Volgens het CPB zorgt de verhoging van 12 miljard kuub gas per jaar voor 1,7 miljard euro extra aan aardgasbaten voor de Nederlandse staat.In de doorberekening van het CPB staat ook dat DENK 0,9 miljard euro extra wil uittrekken aan 'overige uitgaven'. Een groot gedeelte van dat geld gaat naar een compensatiefonds in verband met de verhoogde gaswining in Groningen.DENK is de enige partij die de gaswinning wil verhogen. Wat andere partijen over de gaswinning zeggen, lees je hier . En of dat uitkan volgens het CPB, zie je hier