Celstraf geëist tegen opa (84) die kleindochter misbruikte

(Foto: RTV Noord (archief))

Tegen een 84-jarige man uit Assen is wegens ontucht met zijn kleindochter een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar.

Bekentenis

De grootvader legde een volledige bekentenis af over het seksueel misbruik, dat volgens het Openbaar Ministerie tussen 2005 en 2008 plaatsvond bij hem en zijn vrouw thuis in Onnen. Volgens de man ging het vooral om de zomer van 2006. Het meisje was 9 jaar toen het begon. Pas vorig jaar, op 19-jarige leeftijd, deed ze aangifte.



Therapieën

Het slachtoffer liep in haar puberteit tegen problemen aan en besloot pas na lang nadenken haar verhaal te doen bij de politie. Ze had toen al, tevergeefs, verschillende therapieën gevolgd. Daar had ze niets verteld over het misbruik.



Haar grootvader had haar, in de periode dat haar ouders in scheiding lagen en ze vaak bij opa en oma logeerde, verschillende malen betast en tongzoenen gegeven. 'Ze had zich toen juist veilig bij hem moeten voelen', zei de officier van justitie.



Gevolgen

De opa vertelde dat hij zelf een grens had getrokken door niet verder te gaan dan betasting. Hij zei dat zijn lustgevoelens het wonnen van zijn verstand en geweten, hoewel hij heel goed wist welke gevolgen seksueel misbruik bij jonge meisjes kan hebben. Zijn eigen vrouw, van wie hij is gescheiden sinds zijn kleindochter de zaak aan het licht bracht, was in haar jeugd ook slachtoffer geworden.



Contactverbod

De officier van justitie nam het de Assenaar kwalijk dat hij niet eerder zelf naar buiten was getreden. Ze eiste ook een contactverbod met jonge meisjes zonder volwassene erbij, gedurende de proeftijd. Ook moet hij verder met zijn therapie, waarmee hij ongeveer een jaar geleden is begonnen.



Verantwoordelijkheid

De advocaat stelde dat de rechtbank zwaar moet meewegen dat de opa volledig de verantwoordelijkheid nam. 'Dat zie je niet vaak in zedenzaken.' Hij pleitte ervoor dat de man niet naar de gevangenis hoeft, mede vanwege zijn hoge leeftijd.



De rechtbank doet uitspraak op 2 maart.

Door: RTV Noord Correctie melden