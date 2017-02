CPB: Verder dichtdraaien gaskraan is betaalbaar

Het terugdraaien van de gaskraan in Groningen naar 12 miljard kuub per jaar leidt niet tot structurele overschrijdingen van de rijksbegroting. Dat blijkt uit de doorberekening van het Centraal Plan Bureau (CP) van alle verkiezingsprogramma's.

De partijen die de gaswinning fors willen verlagen hebben daar voldoende dekking tegenover staan, wordt geconcludeerd. Het gaat daarbij om de SP en GroenLinks.Teruggaan naar 12 miljard kost 1,7 miljard euro aan gasbaten. De SP vangt dat onder meer op door lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.Ook worden de belastingen op milieu verhoogd. Dat laatste wil ook GroenLinks doen. Die partij wil verder onder meer de lasten op vermogen en winst verhogen.Andere partijen houden ook rekening met de afbouw van de gaswinning in Groningen. Bij de PvdA gaan de gasbaten met 700 miljoen euro naar beneden. Bij de ChristenUnie en D66 is dat 400 miljoen euro. Ook deze partijen hebben hier voldoende dekking voor gevonden, aldus het planbureau.De andere partijen handhaven de huidige opbrengsten van de 24 miljard kuub gas, die de komende jaren gewonnen mogen worden. Met één grote uitzondering.DENK is de enige partij die de gaskraan juist verder open wil draaien . En wel met 12 miljard kuub gas per jaar. Dat levert juist 1,7 miljard extra op. Daarbij wordt wel aangetekend dat geld gereserveerd moet worden voor het vergoeden van de extra schade die dit oplevert.Lees hier de standpunten over de gaswinning van de politieke partijen.