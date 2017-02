Schippers moeten rekening houden met oponthoud bij zeesluizen in Farmsum

Schippers moeten voorlopig rekening houden met oponthoud bij de zeesluis in Farmsum. Vanwege een kapotte deur kunnen schepen van tijd tot tijd geen gebruikmaken van de sluis.

Een van de scharnieren van een sluisdeur heeft het begeven en moet worden vervangen. 'Alleen rond laag water kunnen schepen in en uitvaren', zegt woordvoerder Thijs Nouwens van Rijkswaterstaat. Er wordt gewerkt aan een noodoplossing, maar er zal bij het schutten wel enige vertraging ontstaan.Het is nog niet bekend wanneer het euvel is verholpen en wat de oorzaak van de defecte scharnier is. 'Dat zijn we aan het uitzoeken. Donderdagmiddag gaat een duiker nog onder water kijken of er beschadigingen aan de sluis zijn', aldus Nouwens. Donderdag rond het middaguur lagen er geen schepen meer voor de sluis. 'Sinds gisteravond zijn veertien schepen de sluis gepasseerd. Die hebben allemaal hun weg kunnen vervolgen.'Mochten schippers schade lijden door de opgelopen vertraging dan kunnen ze een schadeformulier indienen bij Rijkswaterstaat. 'Per geval zal dan worden bekeken of de claim al dan niet wordt gehonoreerd.'