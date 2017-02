Duo wordt Veendammer van het jaar 2016

(Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

Henk Spelde en Mia van Selling zijn donderdagmorgen samen uitgeroepen tot Veendammer van het jaar 2016.

Spelde is oud-directeur van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam en Van Selling was communicatiemedewerker op diezelfde school.



Reünie

Een jury heeft besloten de titel toe te kennen aan twee personen. De burgemeester en wethouders van Veendam waren het volledig eens met de voordracht. Spelde en Van Selling hebben bijna drie jaar gewerkt aan het 150-jarig jubileum van de Winkler Prins. Ter gelegenheid van deze reünie kwamen oud-leerlingen van over de hele wereld naar Veendam. Ze kwamen onder meer uit Brazilië, Israël en Zuid-Afrika. In totaal hadden 2.460 oud-leerlingen zich aangemeld voor het feest.



Verrast

Spelde was totaal verrast door de prijs: 'Ik kwam binnen, zag de burgemeester en dacht: 'Wat wil die man?' Maar ik waardeer het enorm en ik vind het helemaal prachtig dat we de prijs als duo hebben gekregen.'



Ook Van Selling had helemaal niet gerekend op de onderscheiding. 'Er hebben een heleboel mensen meegewerkt aan de reünie. Henk en ik zijn met pensioen en hebben de kar getrokken, maar zonder al die andere mensen waren we nergens gekomen.'

Door: RTV Noord Correctie melden