Officier: verdachte zette auto in als wapen

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

'Deze man heeft zijn auto als wapen ingezet', zei de officier van justitie over een 47-jarige man uit Hoogezand, die een motorrijder van de weg reed. Ze eiste een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Irritaties

De man reed op 29 december 2015 met zijn gezin op de Kielsterachterweg bij Hoogezand. Hij raakte geïrriteerd door een motorrijder, die hij eerder op de rotonde met de Abraham Kuypersingel was tegengekomen.



Ook bij de motorrijder waren irritaties ontstaan. Hij ging op de tweebaansweg naast de auto rijden. 'Mogelijk wilde hij verhaal halen', zei de officier.



Filmpje

Op een filmpje dat getuigen maakten die erachter reden en die al vreesden dat het mis zou gaan, was te zien dat de auto op dat moment naar links stuurde. Hij drukte de motor over de linkerrijstrook de weg af en een uitvoegvak met bushalte op. De auto stopte zelf in de linkerberm.



'Levensgevaar'

De motor bleef overeind en er raakte niemand gewond, maar de officier van justitie stelde dat het veel erger had kunnen aflopen. Ze vond het gedrag van de motorrijder ook niet netjes, maar stelde dat de automobilist hem in levensgevaar had gebracht. Dat nam ze hem extra kwalijk omdat hij werkt als vrachtwagenchauffeur. Ook woog mee dat zijn actie gevaarlijk was voor de andere weggebruikers en voor zijn gezin.



'Onbewust'

Als het aan de officier van justitie ligt, raakt de Hoogezandster achttien maanden zijn rijbewijs kwijt. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf en geen rijontzegging, omdat hij kostwinner is en het gezin anders alles verliest. Volgens haar was het 'een onbewuste actie' en was het zeker niet zijn bedoeling de motorrijder iets aan te doen.



Uitspraak over twee weken.

Door: RTV Noord Correctie melden