Jongens verdacht van woningoverval in Groningen

(Foto: Melle van der Kolk)

Twee jongens van 16 en 17 jaar worden verdacht van een overval op een woning aan de Vrydemanlaan in Groningen. De 20-jarige bewoner meldde de overval woensdagavond.

Agenten troffen de man na zijn telefoontje aan in de woning. Hij was meerdere keren geslagen en was ook bedreigd met iets wat op een vuurwapen leek.



Er werd direct in de omgeving gezocht naar de mogelijke daders. Aan de Borgwal in Groningen zagen agenten de twee verrdachten voorbij komen. Zij voldeden aan het signalement en werden hierop aangehouden. Het wapen waarmee werd gedreigd is iet aangetroffen. De verdachten zitten vast en worden gehoord. Het slachtoffer is nagekeken door de ambulancedienst maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Door: RTV Noord Correctie melden